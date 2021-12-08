Правоохранители установили, что отец 4 года издевался над собственной дочерью.

В Хмельницкой области к 8,5 годам заключения приговорен мужчина, который развращал дочь и облил ее кислотой.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

В августе 2019 года в Белогорское отделение полиции поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставили 18-летнюю девушку, которую неизвестный человек облил кислотой, вызвав ожоги лица, груди и левого бедра общей площадью около 6% тела.

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Правоохранители выяснили, что неизвестный вызвал девушку на пастбище, связал ее, облил веществом, похожим на кислоту, после чего сбежал с места происшествия. Злоумышленник был в темной одежде и балаклаве, однако потерпевшая узнала в нападающем родного отца. Более того, девушка призналась, что с 14-летнего возраста мужчина регулярно вступает с ней в половые отношения.

На месте совершения преступления и дома, где проживают потерпевшая и подозреваемый, правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств. Мужчина был задержан.

Также в ходе расследования выяснилось, что злоумышленник держал дочь в постоянном психологическом напряжении, чрезмерно контролировал, угрозами заставлял чаще приезжать домой во время учебы в Хмельницком. Также регулярно посылал ей и другим членам семьи смс-сообщения. В этих сообщениях были картинки порнографического характера, изображения изуродованных людей и обвинения девушки в якобы непристойном поведении.

Белогорский райсуд признал 44-летнего мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины и приговорил к 8,5 годам лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ранее житель Мариуполя был приговорен к 6 годам и 10 месяцам заключения за развращение двух несовершеннолетних девочек. Следствие установило, что с июня по декабрь 2017 года 46-летний мужчина во время визитов к своим племянницам, которые жили с родителями в общежитии, неоднократно совершал развратные действия сексуального характера с их 9-летней подружкой.

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Автор: Виктория Токарева