Злоумышленники помогали выехать в страны ЕС по сфальсифицированным документам. Стоимость такой услуги с одного человека составляла 5 тыс. долл.

Служба безопасности Украины задержала жителя Хмельницкой области, который организовал канал нелегальной миграции граждан Украины и иностранцев в страны Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, организатором схемы является житель Хмельницкой области. Он работал страховым агентом и клиентов на миграцию находил благодаря личным связям.

Отмечается, что услуги предоставлялись "под ключ", включая заграничный и внутренний паспорта стран-членов ЕС, водительские удостоверения и тому подобное. Поддельные документы изготавливались с использованием оригинальных бланков и были аналогом европейских документов. Стоимость такой услуги с одного человека составляла 5 тыс. долл.

Читайте такжеНа Харьковщине водитель легковушки наехал на патрульного, когда тот выписывал ему штрафСначала их клиентами были только украинцы, но впоследствии дельцы начали обслуживать и иностранцев.

Правоохранители задержали организатора схемы в Хмельницком во время получения им транша за пакет документов для выезда в Литовскую республику – 61 тыс. грн. Клиент должен был получить литовские заграничный и внутренний паспорта, а также водительское удостоверение образца Литовской республики.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности, выявления и привлечения к ответственности других причастных к мошеннической схеме лиц. Также проверяется информация относительно сообщников злоумышленника за рубежом, поскольку бланки поддельных документов были оригинальными.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили дельцов, которые незаконно легализовали в Украине иностранцев - они создали ряд фирм по набору иностранных студентов.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Светлана Макринская