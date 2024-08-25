Убийство Фарион: стало известно, в чьей квартире нашли пистолет

Настоящее орудие убийства языковеда полиция ищет до сих пор.

Полиция до сих пор ищет настоящее орудие убийства языковеда Ирины Фарион. Пистолет "Форт 12-Р", который всплыл в уголовном производстве, нашли в квартире бывшего менеджера "Днипромлын".

Как пишет "Главком" со ссылкой на материалы судебного реестра, обыск квартиры экс-работницы "Днипромлын" состоялся 14 августа на основании постановления Галицкого районного суда Львова. Указанную квартиру женщина арендует с братом в течение четырех лет. Во время следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли, кроме пистолета "Форт 12-Р", магазин к огнестрельному оружию, 150 патронов, наждачную бумагу, сверла, отвертки, штангенциркуль, два мобильных телефона, планшет, две книжечки, пару красных перчаток, три резиновых шарика и наличные 100 евро и $1,9 тыс.

Экс-менеджер в суде во время рассмотрения ходатайства следователя об аресте изъятого имущества возразила против ареста наличных. Она заявила, что это были личные сбережения. На следующий день после обысков женщину освободили.

Видео дня

Суд частично удовлетворил ходатайство следователя об аресте имущества и обязал его вернуть изъятую наличность владелице. Кроме этого, Галицкий райсуд Львова наложил аресты на заготовку для глушителя, металлическое сверло, металлический резец, изъятых в автогаражном кооперативе "Спутник-3". Также арестован предмет, похожий на глушитель с бронзовой втулкой и товарные чеки "Новой почты", найденные у лица, которое пересылало посылки подозреваемому в убийстве Фарион Вячеславу Зинченко.

Дело Фарион

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога. Парень не признает себя виновным. Он отказался давать показания.

Адвокат подозреваемого Игорь Сулима считает, что доказательств причастности его подзащитного к убийству Фарион нет. В частности, по его словам, не было найдено ни пистолета, ни других вещей.

Также сообщалось о том, что правоохранители обнаружили дом в лесной местности в окрестностях Львова, где мог находиться подозреваемый в убийстве.

Вас также могут заинтересовать новости: