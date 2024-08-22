Суд арестовал пистолет и другое имущество, изъятое во время обыска.

В деле об убийстве языковеда Ирины Фарион Галицкий районный суд Львова наложил арест на найденный в ходе обыска в одной из квартир пистолет марки ФОРТ с патронами. Об этом говорится в постановлении суда от 19 августа.

Из решения следует, что полиция 14 августа провела обыск в квартире, адрес и владелец которой не указываются.

В ходе обыска был найден мобильный телефон марки IPHONE 11 с сим-картой, IPHONE 7 с сим-картой, планшет марки Lenovo, пистолет ФОРТ 12-Р с магазином, 12 патронов 9 ПА, 138 патронов 9 ПА, наждачная бумага, сверла, отвертки, штангенциркуль, четыре пружины, три протирки, один шомпол, две книжечки, пару красных перчаток, три резиновых шарика, две коробки марки Sara, коробки к мобильным телефонам.

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Суд арестовал это имущество и обязал следователей вернуть изъятые в ходе обыска 1900 долларов и 100 евро, а также банковские карточки.

В то же время спикер Нацполиции Елена Бережная сообщила РБК-Украина, что орудие убийства еще ищут.

"Полиция проводит ряд мер, направленных на установление местонахождение орудия убийства. Изъятые в результаты обысков вещественные доказательства направляются на проведение экспертиз, следственные действия продолжаются", - сказала она.

Убийство Ирины Фарион - детали

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога. Парень не признает себя виновным. Он отказался давать показания.

Адвокат подозреваемого Игорь Сулима считает, что доказательств причастности его подзащитного к убийству Фарион нет. В частности, по его словам, не было найдено ни пистолета, ни других вещей.

Также сообщалось о том, что правоохранители обнаружили дом в лесной местности в окрестностях Львова, где мог находиться подозреваемый в убийстве.

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