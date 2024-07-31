Адвокат подозреваемого в убийстве Фарион о доказательствах по делу: Нет ни пистолета, ни вещей

Он подчеркивает, что в таких делах доказательства должны быть "железобетонные".

Игорь Сулима, адвокат Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве известного языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион, раскритиковал доказательную базу по делу.

Об этом он сказал в интервью "Украинским новостям", отвечая на вопрос о том, как он может оценить совокупность доказательств по делу против его клиента.

"Относительно доказательств, то вы должны понимать, что следствие подало доказательства только, что касалось избрания меры пресечения. Что якобы подтверждает причастность моего подзащитного к совершению преступления. Хотя по моему мнению, доказательства сомнительны. В таких делах доказательства должны быть железобетонные", - подчеркнул Сулима.

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Он добавил, что в данном случае "такого понятия как совокупность доказательств - нет". "Потому что кроме объяснений свидетелей, ни один из которых не указывает на Вячеслава, есть ряд других противоречий - рост и прочее. Все, что есть, то это снимки, которые якобы подтверждают, что он там проходил. Я обращал суд внимание на это. Там на этих фото стрелки больше, чем человек. Да, на фото и видео видно, что идет человек. Извините, но у нас свобода передвижения", - сказал адвокат.

По словам Сулимы, следствие говорит, что парень неоднократно приезжал и готовился к преступлению. "Но он приезжал с другой целью. Он закончил школу по специальности - оператор дрона, имеет соответствующий сертификат и приезжал во Львов именно из-за этого вопроса. Во Львове есть школа, где обучают операторов дронов. Я говорил с его мамой, которая говорит, что он брался идти воевать. Почему-то на это сторона обвинения не обращает внимание", - отметил он.

Так, заметил адвокат, "вот вам и ответ, почему он здесь был". "Почему он сейчас приехал? Как мне сказала мама, вместе с ребятами, с которыми он учился в той школе, они должны были ехать в Тернополь", - рассказал Сулима.

"Вот вам доказательная база. Нет ни пистолета, ни вещей нет, ничего нет. Относительно записей с видеокамер, то как по мне, там два разных человека ходит. Одна ходит как гоблин, извините, как обезьяна такая с размашистыми руками, а другая как обычный человек", - сказал он.

Убийство Фарион - важные новости

Как сообщал УНИАН, 19 июля во Львове было совершено нападение на Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице той же ночью.

25 июля полиция заявила, что в Днепре задержали 18-летнего парня, который может быть причастен к убийству. Уже впоследствии ему сообщили о подозрении.

Так, Галицкий районный суд города Львова избрал Вячеславу Зинченко меру пресечения в виде двух месяцев под стражей без права внесения залога. Сам парень не признает себя причастным к убийству.

Клинический психолог Ярослава Евтищенко проанализировала поведение Зинченко. В частности, она рассказала, о чем могут свидетельствовать его заявления и поступки во время судебного заседания. По ее мнению, выражение "время покажет" может говорить об отсутствии раскаяния или попытке избежать ответственности.

Кроме того, психолог не исключила, что у подозреваемого есть нарциссические черты, выражающиеся в демонстрации равнодушия и пренебрежения к окружающим.

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