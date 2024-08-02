В доме были, в частности посуда и матрас.

Правоохранители обнаружили дом в лесной местности в окрестностях Львова, где мог находиться подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион. Об этом говорится в постановлении следственного судьи Галицкого районного суда города Львова от 24 июля.

В нем отмечается, что 21 июля, в ходе отработки путей подхода и отхода от места происшествия лица, которое может быть причастно к совершению этого уголовного преступления, в лесной местности по GPS-координатам 49.8705586, 23.9897726 был обнаружен дом, в котором могли находиться вещи и предметы, сохранившие на себе следы совершения уголовного преступления.

Речь идет, в частности об одежде, в которую было одето лицо, которое может быть причастно к совершению умышленного убийства, орудия совершения уголовного преступления, другие запрещенные в обращении вещи (предметы), биологические следы, оставленные вышеуказанным лицом, а также вещи, документы, содержащие информацию, которая сама по себе и в совокупности с другими вещами и документами имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве и могут быть доказательствами в нем.

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Так, было решено проникнуть в помещение дома, где был проведен осмотр места происшествия, во время которого было обнаружено и изъято, в частности четыре пластиковые бутылки емкостью 2 л, две пластиковые бутылки емкостью 1,5 л, четыре пластиковые стаканы, два бумажных стакана, сосуд из фольги, пластиковый пищевой контейнер, три бумажные одноразовые тарелки, две пластиковые тарелки, керамическую тарелку, 17 одноразовых вилок и 14 одноразовых ложек.

Также это матрас, две подушки, покрывало, пепельница с четырьмя окурками, пачка из-под сигарет "Марк", а также картонная коробка, в которой были свеча, фольга, два пластиковых стакана и фрагмент бумаги.

В тот же день изъятые объекты были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве. "Учитывая изложенное и положения ч. 2 ст. 167 УПК Украины, есть достаточные основания полагать, что указанные изъятые вещи сохранили на себе следы уголовного преступления", - говорится в судебном постановлении.

Кроме того, отмечается, что у органа досудебного расследования существует совокупность оснований считать, что эти вещи и предметы являются вещественными доказательствами, поскольку, после проведения их исследования и детального изучения, путем осмотров и проведения соответствующих экспертиз, могут подтверждаться или опровергаться обстоятельства, устанавливаемые в ходе этого или других уголовных производств.

Так, следственный судья решил удовлетворить ходатайство следствия и наложить арест на указанное имущество.

Убийство Фарион - подробности

Как сообщал УНИАН, 19 июля во Львове было совершено нападение на Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице той же ночью.

25 июля полиция заявила, что в Днепре задержали 18-летнего парня, который может быть причастен к убийству. Уже впоследствии ему сообщили о подозрении.

Так, Галицкий районный суд города Львова избрал Вячеславу Зинченко меру пресечения в виде двух месяцев под стражей без права внесения залога. Сам парень не признает себя причастным к убийству.

Игорь Сулима, адвокат Зинченко, раскритиковал доказательную базу по делу. Он, в частности отметил, что "кроме объяснений свидетелей, ни один из которых не указывает на Вячеслава, есть ряд других противоречий - рост и прочее".

"Вот вам доказательная база. Нет ни пистолета, ни вещей нет, ничего нет. Относительно записей с видеокамер, то как по мне, там два разных человека ходит. Одна ходит как гоблин, извините, как обезьяна такая с размашистыми руками, а другая как обычный человек", - сказал он.

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