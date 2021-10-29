Сращение криминалитета, правоохранительных органов и власти на местах приводит к трагедиям вроде убийства активиста партии "Правый Сектор" Александра Иванины.

Такое мнение на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре высказал лидер партии "Правый сектор" Андрей Тарасенко.

Напомним, Александра Иванину убили вечером 27 октября в Сумах. Активиста на глазах у гражданской жены расстрелял из пистолета неизвестный. Сразу 4 пули попали в парня. Он скончался на месте.

"Это не какие-то криминальные разборки или бытовое убийство, на что могут кивать местные правоохранительные органы. Это - политическое мотивированное заказное убийство. Работал профессиональный киллер", - отмечает Тарасенко.

Отметим, что в декабре прошлого года на Иванина уже было совершено покушение. В центре Сум в мужчину несколько раз выстрелил Сергей Василенко, которого на Сумщине называют криминальным авторитетом. Сам Иванина неоднократно обращал внимание правоохранителей, что Сергей Василенко вместе с другим Василенко – Петром по кличке Петя Буринский, угрожали убийством активисту. Правоохранители никак не отреагировали.

По словам Сергея Супруна, лидера Сумской ячейки "Правого сектора", наиболее вероятен в убийстве российский след. Киллер мог быть сослан ФСБ РФ. Это была хорошо подготовленная спецоперация, которую готовили не один день. В составе группы были люди для отхода, для дополнительной разведки.

Факт убийства является показательным запугиванием патриотического общества Украина, попыткой подавить активные действия, связанные с антикоррупционной деятельностью. Пока наши бойцы защищают территориальную целостность Украины на линии фронта, война идет и в тылу, отмечает Тарасенко.

Активисты обратились с заявлениями в ГБР, МВД, президента Украины и Верховную Раду. Требуют создания Временной следственной комиссии для расследования этого резонансного убийства, а также прозрачного следствия.

В целом российские спецслужбы имеют сценарии по всем городам Востока и юга, контролируя местные элиты, указывает Тарасенко.

"Это не единичный случай. И не только на Сумщине. Сращивание криминала с правоохранительными структурами и с властью на местах в Украине даже стало предметом расследования британских журналистов. Буквально несколько дней назад вышло расследование Тима Уайта, исследовавшего вопросы гибридного влияния Российской Федерации на местные элиты. Он обращал внимание и на Одессу, на Харьков, и на Днепр", - отметил Тарасенко.

Автор: Григорий Бондарь