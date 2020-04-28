"За полгода - никаких изменений": адвокаты и родители убитого на Черниговщине 14-летнего подростка возмущены ходом дела

14-летнего Дениса Чаленко обнаружили мертвым на железнодорожных путях в Прилуках Черниговской области вечером 29 октября 2019 года. По данным полиции, подростка сбил поезд, однако родители и защитники не верят в эту версию и заявляют о многочисленных фальсификациях материалов уголовного производства.

Через полгода с момента убийства 14-летнего жителя города Прилуки Черниговской области Дениса Чаленко в деле нет ни одного подозреваемого.

Об этом родители подростка Виктор и Светлана Чаленко, а также адвокаты, представляющие интересы потерпевших по этому делу, заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщил адвокат Владимир Билык, завтра будет полгода с момента смерти Чаленко, которого нашли убитым 29 октября на железнодорожных путях в Прилуках. Однако за 6 месяцев в деле нет ни одного подозреваемого.

"Я общался со многими людьми в Прилуках. Многие из них говорят, что дело тормозится Прилукской полицией, которой известно, кто является убийцей этого ребенка. За эти полгода ни Главное следственное управление полиции, ни ГБР не совершили никаких действий, чтобы установить истину в этом деле", - сказал адвокат.

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Также он сообщил, что Государственного бюро расследований после обращения родителей убитого парня открыло 5 уголовных производств, в рамках которых расследует возможную причастность местных правоохранителей к убийству подростка. Однако в течение полугода нет никаких результатов расследований. По словам Билыка, родители и адвокаты обращались в ГБР с просьбой предоставить возможность ознакомиться с материалами этих дел и о проведении следственных действий, но бюро не пошло им навстречу.

В свою очередь другой адвокат семьи Чаленко Сергей Нестеренко заявил, что местная полиция и судмедэксперт изначально подделывали материалы дела об убийстве подростка. По словам защитника, возле найденного тела Чаленко лежали наушники, но в протоколе осмотра места, где было найдено тело, следователь записал, что наушники были у него в кармане, что якобы он шел по железнодорожным путям в наушниках и не услышал приближающегося поезда. Позже в морге наушники якобы нашли под курткой подростка. Все это, убежден адвокат, фальсификации для того, чтобы подогнать материалы следствия под версию о том, что Чаленко якобы погиб в результате несчастного случая.

"Работники местной полиции уничтожают все доказательства с места происшествия и создают искусственные доказательства под несчастный случай. У нас есть манипуляции с наушниками: на фотографиях с места происшествия наушники лежат сбоку, а в протоколе осмотра следователь написал, что они в кармане, а в морге кто-то из полицейских положил наушники под куртку. Все эти служебные подделки установлены, открыто уголовное производство в ГБР, но ГБР почему-то ничего не делает", - сказал защитник.

Также он добавил, что найденные наушники вообще не принадлежали Чаленко.

«Это были дешевые наушники, в то время как у пострадавшего дома было несколько пар наушников гораздо лучшего качества, которыми он пользовался», - отметил Нестеренко.

Кроме того, он сообщил, что на место происшествия приезжал кинолог, но собаку так и не пустили по следу, а это помогло бы установить, откуда пострадавший пришел, собрать доказательства.

В то же время адвокат отметил, что материалы дела фальсифицировал также и местный судмедэксперт, который в выводах написал, что не исключает, что ребенка сбил поезд, хотя следующая экспертиза, проведенная в Киеве, исключила это.

Также он добавил, что из тела погибшего ребенка судмедэксперт удалил в шести местах куски кожи, в том числе и на лопатке, которая была сломана не установленным экспертами предметом. Адвокат считает, что таким образом эксперт скрыл доказательства того, что потерпевший имел прижизненное огнестрельное ранение в лопатку.

В целом, по словам Нестеренко, местный судмедэксперт сделал все, чтобы скрыть улики и осложнить работу других экспертов, которые проводили экспертизу тела Чаленко в Киеве.

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Также адвокат сообщил, что на прошлой неделе был проведен следственный эксперимент, во время которого на рельсы 6 раз клали три манекена человека, и ни разу поезд, задействованный в эксперименте, не задел эти манекены. Как заявил Нестеренко, это полностью свидетельствует о том, что не может быть и речи о несчастном случае, а на самом деле потерпевшего принесли без сознания на рельсы, сымитировав наезд поезда. Он добавил, что злоумышленники рассчитывали, что по телу проедет пассажирский поезд, который просто его растерзает, но не учли, что в тот день перевели часы, и поезд в указанное время не прошел, зато пришел только грузовой, который ехал с малой скоростью и который, как показал следственный эксперимент, не мог стать причиной смерти потерпевшего.

Вместе с тем адвокат подчеркнул, что, согласно выводам эксперта, на момент прохождения грузового поезда Чаленко уже несколько часов был мертв.

Защитники семьи Чаленко и сами родители убитого парня заявляют, что прилукская полиция всячески прикрывает убийц, запугивает свидетелей и издевается над потерпевшими, утверждая, что, когда они в конце концов успокоятся, дело можно будет квалифицировать по статье Уголовного кодекса о несчастном случае.

На пресс-конференции родители подростка призвали президента Владимира Зеленского и генерального прокурора Ирину Венедиктову обратить внимание на дело об убийстве Чаленко, и чтобы Венедиктова взяла расследование этого дела под личный прокурорский контроль.

В комментарии корреспонденту УНИАН Нестеренко также сообщил, что следователи из Прилук узнали пароль мобильного телефона подростка и совершали с ним какие-то манипуляции, не зафиксированные документально. Он предположил, что пароль следователи могли узнать у близких друзей потерпевшего.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября 2019 года 14-летнего Дениса Чаленко обнаружили мертвым на железнодорожных путях в Прилуках Черниговской области.

По информации областного главка полиции, подросток переходил железнодорожные пути в неположенном месте, и его сбил дизель-поезд сообщением «Нежин-Гребенка».

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей). Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Родители не верят в официальную версию следствия, говорят об убийстве и требуют всестороннего расследования этого дела. Есть информация об угрозах подростку старшими ребятами.

В городе прошли массовые акции протеста с требованиями расследовать это дело. Следствие передали в Главное следственное управление Нацполиции, а также сменили руководителя Прилукского отдела полиции.