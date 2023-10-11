Мужчину не устраивала работа кладовщиком в магазине, поэтому он подался в снайперы к террористам.

Киберспециалисты Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одного предателя, вступившего в оккупационную группировку РФ и воевал против Сил обороны на восточном фронте. Злоумышленник входил в состав вражеского подразделения снайперов, обстреливавшего позиции украинских войск в районе Донецка.

Как сообщил пресс-центр СБУ, за время ведения боевых действий на передовой фигурант убил по меньшей мере 21 военнослужащего ВСУ. Его криминальный путь закончился в конце лета этого года, когда он попал в плен вблизи поселка Невельское Покровского района Донецкой области.

Следователи выяснили, что задержанный является жителем временно оккупированного Донецка, который работал кладовщиком в местном автомагазине, но в 2015 году присоединился к так называемой "Народной милиции ДНР". От террористов он получил позывной "Местный" и прошел обучение в российских лагерях подготовки боевиков под руководством инструкторов-спецназовцев из страны-агрессора.

В спецслужбе проинформировали, что после тренировок на полигонах его назначили в состав "отдельного взвода снайперов 100-й отдельной мотострелковой бригады", которая подчинялась командованию 1-го армейского корпуса ВС РФ.

"В рядах вражеского подразделения выполнял боевые задачи российских командиров против сил АТО на востоке Украины. За убийства украинцев предатель ежемесячно получал от оккупантов "зарплату" в рублях. После начала полномасштабного вторжения РФ предателя включили в ряды оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора. Вместе с российскими захватчиками он принимал непосредственное участие в боестолкновениях на западных окраинах Донецка, а также возле Песок и Марьинки. В декабре 2022 года подразделение вражеского снайпера получило от гауляйтера Пушилина так называемый "орден Республики" за участие в войне против Украины", - говорят в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Предатели из села Гроза на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, СБУ "по горячим следам" установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября. Ими оказались двое местных жителей - 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону россиян.

Накануне освобождения региона оба предателя вместе с семьями бежали в РФ, где продолжили работать в пользу страны-агрессора. По указаниям российских оккупантов они дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории.

Вас также могут заинтересовать новости: