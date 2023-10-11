Ими оказались двое местных жителей, которые во время оккупации перешли на сторону захватчиков.

Служба безопасности Украины установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза Харьковской области 5 октября.

Как сообщает СБУ, злоумышленниками оказались двое местных жителей - 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону захватчиков.

"За это фигуранты получили "должности" в рядах оккупационного "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". Там одного из них назначили "водителем конвойной группы", другого – "инспектором дорожно-патрульной службы", - говорится в сообщении.

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По данным спецслужбы, накануне освобождения региона оба предателя вместе с семьями бежали в РФ, где продолжили работать в пользу страны-агрессора. По указаниям российских оккупантов они дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории.

"Для этого "втемную" привлекали к подрывной деятельности своих родственников, соседей и знакомых из деоккупированных городов и поселков Харьковщины. Под видом дружеских разговоров и переписки в мессенджере предатели выспрашивали у людей сведения о дислокации Сил обороны и массовых мероприятиях на территории региона", - рассказали в СБУ.

По данным следствия, с начала октября этого года оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители – их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию.

"Узнав точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные российским оккупантам. Полученные сведения россияне использовали для осуществления прицельного удара по украинскому селу с применением оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М", в результате которого погибли 53 мирных жителя, среди них – малолетний ребенок. Еще шестеро гражданских были ранены", - отметили в СБУ.

Обоим фигурантам составлены подозрения по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Кроме того, преступные действия Владимира Мамона дополнительно квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (пособничество в совершении нарушений законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Как подчеркнули в СБУ, поскольку оба злоумышленника скрываются на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для установления их местонахождения и наказания.

Ракетный удар по Грозе - детали

5 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Гроза Харьковской области, попав в кафе и магазин, расположенные в одном здании. Во время атаки в кафе и возле него находились около 60 человек, которые пришли почтить память павшего военного Андрея Козыря. Он погиб в первые дни полномасштабного вторжения и был похоронен на военном кладбище в Днепропетровской области. Сын погибшего, который тоже был военным, решил перезахоронить тело отца в родном селе.

Сейчас известно о гибели 53 человек в результате вражеского удара. Идентификация тел погибших продолжается.

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