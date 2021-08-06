Мужчина, возвращаясь пьяным с охоты, открыл стрельбу из автомобиля.

В Донецкой области к 13 годам лишения свободы приговорен охотник, который в результате хаотичной стрельбы убил из ружья 15-летнего парня.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Отмечается, что 8 декабря 2018 около 21:00 житель с. Рыбинское Волновахского района, возвращаясь с охоты навеселе, совершил из окна автомобиля, в котором он находился на пассажирском сидении, несколько выстрелов из охотничьего ружья.

"В результате хаотичной стрельбы 15-летний подросток, находившийся на улице в компании друзей, получил множественные огнестрельные ранения поясничной области и бедра с проникновением в брюшную полость и мягкие ткани в районе позвоночника. В тяжелом состоянии парня доставили в городскую больницу, где он впоследствии скончался", - говорится в сообщении.

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Автор: Светлана Макринская