Состояние ребенка средней тяжести.

Врачи в Днепре спасают ногу 10-летнему мальчику. Ребенок выстрелил в себя из отцовского оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского районного управления полиции в Facebook.

"3 августа около 18.00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что в одном из домов в Самарском районе города травмировался 10 - летний мальчик. Как выяснили полицейские, парень достал из шкафа пневматическую винтовку отца случайно выстрелил себе в ногу", - говорится в сообщении.

Пострадавшего мальчика госпитализировали в Днепровскую детскую областную клиническую больницу, где ему сделали операцию. Его состояние – средней тяжести.

Читайте такжеНа Волыни мужчина сжег себя в авто: не смог пережить разлуку с женой и сыном (фото)Данные об инциденте внесли в журнал Единого учета отделения полиции № 4 Днепровского районного управления полиции. Решается вопрос о привлечении родителей мальчика к ответственности по статье 184 "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как ранее сообщал УНИАН, в городе Новограде-Волынский 9-летний мальчик получил огнестрельное ранение.

Полицейские изъяли с места происшествия пулю калибром 9 мм и другие вещественные доказательства. Установлено, что к нанесению ребенку огнестрельного ранения причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.

Ребенка доставили в больницу с простреленным позвоночником, желудком и селезенкой.

Автор: Анастасия Горбачева