Штраф наложили за нарушение правил карантина. В то же время продолжается следствие в рамках производства по статье о хулиганстве.

В Запорожье правоохранители открыли производство по статье о хулиганстве в отношении водителя местной маршрутки, который обругал льготников, а затем высадил всех пассажиров на ближайшей остановке и уехал.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.

Производство открыли после того, как видео инцидента опубликовали в сети. В рамках досудебного расследования правоохранители установили рейсовый маршрут, на котором произошло данное событие и фирму-перевозчика.

Копы идентифицировали личность нарушителя, который признался в конфликтной ситуации 13 октября. На основании собранной информации в отношении водителя вынесли постановление о нарушении правил карантина и наложили взыскание штрафа.

А вот на перевозчика представители Укртрансбезопасности составили акт о нарушении правил перевозки пассажиров, который в дальнейшем будет рассмотрен на комиссии.

Продолжается досудебное расследование, открытое по факту хулиганства.

Санкция по статье предполагает штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Что предшествовало

15 октября в сети появилось видео конфликта водителя запорожской маршрутки с пассажирами. Сначала мужчина обматерил льготника и требовал, чтобы он заплатил за проезд.

Затем водитель высадил пассажиров, объясняя, что едет в гараж.

Горожане пояснили, что водитель маршрутки часто ведет себя грубо и много ругается.

Автор: Виолетта Орлова