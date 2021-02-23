Мать пыталась самостоятельно помочь девочке, но пришлось вызвать "скорую".

В Доброполье Донецкой области 15-летняя школьница наглоталась таблеток, чтобы не идти на занятия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

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Мать девочки рассказала, что утром ее дочь пожаловалась на плохое самочувствие. Девушка сказала матери, что хотела пропустить уроки и выпила для этого таблетки. Лекарство она взяла в домашней аптечке. Женщина пыталась оказать дочери первую помощь, а затем вызвала «скорую».

Ребенок был госпитализирован, ему оказана квалифицированная помощь. Сейчас состояние девушки стабильное.

Полиция проверяет все версии произошедшего в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 с пометкой «попытка самоубийства» Уголовного кодекса Украины.

Отравление украинских детей лекарствами

16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, чтобы глотнуть 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Установлено, что девочки употребляли препарат Дротаверин, купили его в аптеке возле школы.

Аналогичный случай 17 февраля произошел в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали препарат «Дротаверин» в помещении школы.

Дротаверин, которым отравились дети, используется для снятия спазм гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта, при заболеваниях мочевого тракта и желудочно-кишечного тракта, при головной боли и гинекологических заболеваниях.

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Автор: Екатерина Лиманская