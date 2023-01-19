Романенко подчеркнул, что ждет решений от комиссии, для того, чтобы сделать свой вывод о причине трагедии.

Авиационный эксперт Валерий Романенко проанализировал версии трагедии с падением вертолета в Броварах 18 января, в результате которой погибли 14 человек, среди которых высшее руководство МВД Украины. Он отметил, что вертолет Super Puma является просто идеальным по сравнению с российским вертолетом Ми-8 или Ми-18.

В эфире телеканала FREEДОМ Романенко отметил, что если брать всю историю вертолетов Super Puma – как военного, так и гражданского вариантов – то количество его катастроф составляет 2-3.

"К тому же если машина опасна, у нее одна и та же катастрофа, причина нескольких авиационных инцидентов, как правило, одна и та же. Здесь все причины разные. Поэтому я бы не сказал, что это опасные вертолеты. Хотя, конечно, для наших ГСЧС и Национальной гвардии хотелось бы машину несколько иного назначения, более, так сказать, военизированную", – добавил он.

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Эксперт также отметил, что вертолеты не летают ниже 150 метров. Кроме того, экипаж борта всегда готовится к полету, используя летную карту и четко может за ней проследить, есть ли какие-то препятствия на маршруте, чтобы заранее обойти их по высоте.

"А то, что вертолеты прижимаются к земле из-за того, чтобы не быть пораженными зенитными ракетами, то это актуально только в прифронтовой зоне. На такой высоте, вот как он летел, это надо километров 40, допустим, если высота 200 метров, это надо 40 км от границы лететь для того, чтобы вражеский радар его заметил", – сказал Романенко.

Кроме того, авиационный эксперт рассказал, как в вертолете работает режим авторотации.

"Самолет, если у него выключаются по какой-то причине оба двигателя, дальше может продолжать полет планированием, то есть как планер, по инерции у него сохраняется какая-то подъемная сила, и он может достаточно плавно приземлиться без особых повреждений. У вертолета такой режим называется авторотация. То есть на верхней части вертолета есть воздушный винт, когда вертолет падает, винт просто его раскрутит и послужит своеобразным парашютом, который позволит вертолету аккуратно, без особых повреждений и без ранения тех, кто находится на борту, достаточно плавно приземлиться. Такие тренировки проводятся даже для молодых пилотов, чтобы они понимали, как это работает. Но для этого нужна высота 400-500 метров минимально", – пояснил он.

Романенко также прокомментировал версию с плохой видимостью. Он считает, что туман мог повлечь катастрофу только в случае столкновения с каким-то объектом.

"Туман – это значит привело к столкновению с чем-то, в тумане не заметили, иначе туман вертолету не помеха, он летит сквозь туман, летит сквозь облака, какие проблемы? В этом случае туман мог стать причиной, если вертолет летел слишком низко, но достаточно объективной информации пока об этом нет. На вертолете есть радиовысотомер. Я думаю, что на такой, скажем прямо, очень сложной в плане оборудования машине есть также система предупреждения о столкновении с землей. Кроме того, перед вылетом летчики получили сводку погоды и они измерили возможности вертолета. Прежде чем выпустить его в полет, летчики бы определились, что минимум погоды соответствует тому, можно ли лететь. Есть какой-то минимум погоды для каждого типа летного аппарата", – продолжил эксперт.

В то же время Романенко подчеркнул, что ждет решений от комиссии для того, чтобы сделать свой вывод о причине катастрофы.

"Нам Национальная полиция сообщила, что какие-то выводы будут сделаны в течение двух дней. Тогда я буду просто обдумывать эти выводы, потому что какая-то будет объективная информация. Комиссия скажет, что вот мы выслушали свидетелей, посмотрели техническое состояние основных систем вертолета. То есть работали ли двигатели у него, это можно определить, были ли какие-то... Допустим, если у вертолета нет хвостового винта вместе с вертолетом, а он где-то валяется за километр. То тут понятная причина. Я исключаю военное влияние. То есть это не ракета зенитная, и это не зенитный ракетный комплекс. Я фактически очень не верю, что это мог быть взрыв на борту. Остаются либо технические причины, либо ошибка экипажа. Вероятнее всего, одна из этих двух причин", – подытожил Романенко.

Авиакатастрофа в Броварах

18 января 2023 года на территорию детского сада в Броварах Киевской области упал вертолет. После этого там вспыхнул сильный пожар.

На борту находились представители МВД Украины и экипаж ГСЧС. В авиакатастрофе погибли в частности министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Всего в результате трагедии погибли 14 человек, среди которых 1 ребенок. В Броварах объявили трехдневный траур.

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