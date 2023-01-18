Байден и его жена выразили глубочайшие соболезнования семьям всех погибших в трагической катастрофе вертолета.

Президент США Джо Байден отреагировал на трагедию в Броварах, где в результате падения вертолета погибли 14 человек, среди которых – высшее руководство Министерства внутренних дел, сотрудники ГСЧС и ребенок. Американский лидер и его супруга выразили соболезнования семьям всех погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы.

"Мы с Джилл посылаем наши глубочайшие соболезнования семьям всех погибших в трагической катастрофе вертолета в Украине сегодня утром, в том числе министра внутренних дел Дениса Монастырского и других высокопоставленных лиц украинской власти. Наши сердца также с десятками гражданских лиц, которые были убиты или ранены, в том числе с бесценными детьми и их семьями", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В заявлении президент США также упомянул работу погибшего министра внутренних дел Дениса Монастырского и его команды.

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"Монастырский и его команда были глубоко вовлечены в сохранение демократии в Украине – как в ее защите от российской агрессии, так и в жизненно важной работе над реформами, направленными на укрепление украинских институций во время этой войны и в будущем", – добавил Байден.

Американский лидер подчеркнул, что США продолжат стоять с народом Украины перед лицом трагедии, и будут делать это так долго, сколько будет нужно.

Трагедия в Броварах

Утром 18 января в Броварах Киевской области на территории детского сада упал вертолет. На борту, в частности, находилось высшее руководство МВД – министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь Юрий Лубкович. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

Из-за трагической авиакатастрофы, в результате которой погибли 14 человек, в частности, один ребенок, в Броварах объявили трехдневный траур.

Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что из 25 пострадавших в результате падения вертолета госпитализированы 15 человек, в том числе 6 детей. 10 человек находятся в ожоговом центре и еще 5 – в Броварской больнице. По данным медиков, состояние пострадавших стабильное.

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