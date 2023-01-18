Игорь Сапожко выразил соболезнования семьям погибших.

Траур объявили в Броварах в связи с трагической авиакатастрофой, в которой погиб министр внутренних дел Денис Монастырский. Скорбными днями будут 19, 20 и 21 января.

"В связи с трагедией, произошедшей сегодня в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены Днями траура в нашей громаде", - сообщил городской голова Игорь Сапожко.

При этом он выразил соболезнования семьям погибших.

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"Черный день...Нет слов, чтобы передать боль от потери... Искренние соболезнования родным и близким погибших... Легких облаков маленькому ангелу Миланке... Царство Небесное и вечная память всем погибшим" – подытожил чиновник.

Трагедия в Броварах - что известно

18 января на территории детского сада в Броварах упал вертолет, на борту которого находился министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович - никто не выжил.

В результате авиакатастрофы всего погибли 14 человек, из них – один ребенок. Пострадали 25 человек, из них – 11 детей.

Президент Владимир Зеленский поручил выяснить все обстоятельства падения вертолета. Кроме того, исполнение обязанностей министра внутренних дел возложили на главу Нацполиции Игоря Клименко.

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