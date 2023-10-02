Грабович была помощницей "регионала" Кивалова и отрицает существование Украины.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении топ-менеджеру "Роснефти" Татьяне Грабович. Женщина публично поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает СБУ. Отмечается, что Грабович входит в состав топ-менеджмента центрального офиса "Роснефти". Кроме того, она пишет книги и песни, где восхваляет президента РФ Владимира Путина и отрицает существование Украины.

"Ранее она жила в Виннице и была помощницей экс-нардепа-"регионала" Сергея Кивалова. Но в 2014 году переехала в Москву, где получила российское гражданство и устроилась в один из департаментов нефтяного монополиста РФ. Там она отвечает за финансирование "Роснефтью" пропагандистских проектов Кремля, которые направлены на распространение фейков об Украине", – говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что в своем профиле в "Инстаграм" она отрицает существование Украины и постит поздравления по случаю фейковых плебисцитов на временно оккупированных территориях нашего государства.

В СБУ отмечают, что в декабре 2022 года Грабович презентовала свою псевдоисторическую книгу, в которой повторяет кремлевские нарративы о якобы отсутствии украинской государственности. Отмечается, что инициированные СБУ экспертизы подтвердили, что эти "произведения" направлены на поддержку вооруженной агрессии РФ и "отбеливание" военных преступлений страны-агрессора.

Следователи Службы безопасности сообщили Грабович о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к совершению действий, целью которых является насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий, целью которых является изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 436 (распространение материалов с призывами к агрессивной войне);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году).

"Поскольку злоумышленница находится на территории России, продолжаются комплексные меры для привлечения ее к ответственности за преступления против нашего государства", – отмечают в СБУ.

Задержание коллаборантов: СБУ разоблачила двух агитаторов спецслужб РФ

Служба безопасности Украины задержала двух агитаторов российских спецслужб, которые массово распространяли в интернете призывы в поддержку агрессивной политики Кремля и "присоединения" территорий нашего государства к составу России.

В Николаеве задержана работница местного лицея, работавшая на подразделение информационно-психологических операций Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). Отмечается, что на вражеском интернет-ресурсе "ВКонтакте" приспешница агрессора публиковала "сообщения", в которых агитировала "присоединить" Николаевщину к составу РФ. Также она "предлагала" украинцам не сопротивляться захватчикам и "согласиться" на захват южных регионов нашего государства.

В то же время на Запорожье задержан представитель местной общественной организации, который в начале полномасштабного вторжения РФ работал на коллаборанта Стремоусова. В частности, псевдоактивист передавал фейковую информацию о якобы "росте протестных настроений" среди жителей региона после воздушных атак захватчиков.

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