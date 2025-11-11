Представитель НАБУ отметил, что Миндич может находится в Израиле.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) изучает, каким образом бизнесмен, совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич бежал из Украины.

Об этом сообщил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в эфире программы УП.Чат. Он отметил, что детективы будут принимать меры, чтобы вернуть его в страну.

"Мы исследуем обстоятельства его бегства, детально разбираем шаг за шагом, кто ему помогал, и всему этому будет дана должная оценка", - заверил Абакумов.

Он отметил, что лица, являющиеся членами преступной организации, очень хорошо использовали средства конспирации и меняли много транспорта, средств связи.

"Нам очень неприятно, что он, скорее всего, узнал о том, что у него будут проводиться обыски, и покинул территорию Украины, но мы сделаем все, чтобы попытаться вернуть его в страну", - прокомментировал Абакумов.

"Будем смотреть, где он находится. Сегодня лышал, что он уже в Израиле, поэтому будем делать все для того, чтобы вернуть", – подытожил Абакумов.

Дело о коррупции в энергетике

Как сообщал УНИАН, в НАБУ обнародовали часть записей, которые касаются масштабного коррупционного дела в энергетике. На аудиозаписях подозреваемые лица обсуждают коррупционные схемы.

По данным нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, на записях фигурируют люди, обозначенные прозвищами "Карлсон", "Профессор", "Тенор" и "Рокет". Под прозвищем "Карлсон" был скрыт Тимур Миндич.

