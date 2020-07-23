СМИ узнали интересную деталь из биографии луцкого террориста (видео)

В понедельник в Луцке провели спецоперацию по освобождению 13 заложников, захваченных во время движения автобуса.

За несколько лет до лечения животных так называемый луцкий террорист Максим Кривош с сообщниками пытался похитить 12-летнего мальчика - внука местного миллионера.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Целью данного поступка, вероятно, было получение выкупа. Впрочем, тогда ребенок вырвался и смог убежать. Преступления как такового не произошло и Кривош за решетку не сел.

Как уже сообщалось, соседи Кривоша рассказали, что тот хоронил животных и устанавливал им памятные знаки, в то же время жену запугивал и бил.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в 9:25 в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим. 23 июля ему будут избирать меру пресечения.

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