Теперь подрывнику будет грозить более тяжкая статья, ведь в деле появилась первая жертва.

В Закарпатье умер один из пострадавших во время теракта в поселке Керецки, где один из депутатов взорвал несколько гранат.

"Сегодня вечером в больнице Свалявы умер один из раненых после подрыва трех гранат в Керецковском сельсовете. Ранее ему ампутировали ногу. Он был в реанимации в тяжелом состоянии. Речь идет о 55-летнем депутате Прядиле Викторе Павловиче из села Березники", - сообщил в своем Телеграм закарпатский журналист Виталий Глагола.

Смерть одного из пострадавших подтверждают также источники "Украинской правды" в правоохранительных органах. Имя умершего там не назвали, но также сказали, что у него была ампутирована нога и были другие тяжелые повреждения органов.

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Источник УП отмечает, что с появлением первого погибшего следствие будет вынуждено переквалифицировать статью, по которой ведется расследование – на ч. 3 статьи 238 (террористический акт, приведший к гибели человека).

Теракт в Керецковском сельсовете

Как писал УНИАН, в пятницу, 15 декабря, в здании Керецковского сельского совета Хустского района произошли взрывы. Во время заседания один из депутатов бросил в коллег несколько боевых гранат.

Ранения различной степени тяжести получили 26 человек. По сведениям правоохранителей, шестеро пострадавших находились в тяжелом состоянии, двое - в критическом. Подрывник тоже выжил.

По сообщениям СМИ, депутат Сергей Батрин, принесший гранаты на сессию сельсовета, длительное время конфликтовал с председателем сельсовета из-за бюджетных вопросов.

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