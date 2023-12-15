Председатель Керецковской громады Михаил Мушка пришел в себя.

Главный оппонент депутата Сергея Батрина, который взорвал гранаты на сессии сельсовета, председатель Керецковской общины Михаил Мушка, пришел в себя. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

"Жизни главы территориальной общины Михаила Мушки ничего не угрожает. Он, в отличие от подрывника, в сознании и спокойно общается с медперсоналом", - написал он.

Как пишет журналист, Мушка является представителем пророссийской политической партии "Ооппозиционная платформа-за жизнь" и в марте 2021 года его задерживали на взятке.

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"Михаила Мушку задерживали на получении взятки - чиновник вместе с сообщницей требовали неправомерную выгоду с местных предпринимателей за размещение временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности", - рассказал журналист.

Как установило тогда следствие, к организации преступной "схемы" вымогательства и получения средств с предпринимателей региона кроме главы Керецьковской ОТГ была причастна начальница отдела Свалявской районной госадминистрации. Неправомерную выгоду должностные лица требовали за согласование и выдачу разрешительных документов на размещение временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности.

"Непосредственно начальницу отдела полицейские задержали во время получения 500 долларов США неправомерной выгоды. Также задокументировали факт перечисления 10 тысяч гривен на указанный председателем ОТГ счет общества", - пишет журналист.

Как пишет местное издание "Закарпатье онлайн", Сергей Батрин, которой взорвал гранаты на сессии Керецковского сельского совета, был системным оппонентом Михаила Мушки и в свое время баллотировался на эту должность.

Отмечается, что Батрин, проживая в селе Кушница, которое вошло в Керецковскую ОТГ после выборов в октябре 2020 года, постоянно акцентировал на коррупции во власти ОТГ, публиковал соответствующие видео в соцсетях и обращался по этому поводу в правоохранительные органы.

Депутат взорвал гранаты на сессии сельсовета

В пятницу днем, 15 декабря, в полиции сообщили, что в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время сессии. В результате взрыва пострадали 26 человек.

По сведениям правоохранителей, шестеро пострадавших находились в тяжелом состоянии, а подрывника реанимировали медики. Закарпатский журналист Виталий Глагола отметил, что депутат-подрывник жив.

В то же время СМИ отмечали, что депутат Сергей Батрин до подрыва гранат, вероятно, был возмущен некоторыми бюджетными вопросами. До чрезвычайного происшествия депутат требовал, чтобы был озвучен отчет по бюджету на этот год, а затем уже принимался финансовый документ на 2024-й.

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