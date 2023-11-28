Он вылез в окно через дыру в решетке.

В сети появилось видео побега мужчины из здания территориального центра комплектования и социальной поддержки.

На видео, которое сняли очевидцы, можно увидеть, что он вылезает из окна второго этажа через дыру в решетке. Мужчина спускается, держась руками за решетку, прыгает на землю и перебегает дорогу. В этот момент за ним начинает бежать мужчина в форме.

Журналист Виталий Глагога утверждает, что события происходили в здании Мукачевского ТЦК по улице Духновича. "Побег из Шоушенка по-Мукачевски", - написал он в своем Telegram-канале.

Задержание ТЦК на улице: последние новости

Недавно Львовская областная военная администрация издала приказ, согласно которому военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут проверять документы у всех военнообязанных.

В сети появлялись видео из Львова, на которых представители военкомата задерживают и силой затягивают в машины мужчин.

Такие же видео записывали очевидцы в ряде других украинских городов. Недавно появилось видео из Одессы. Там задержанию мужчины пытались помешать женщины с маленькими детьми.

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