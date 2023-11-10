Львовский ТЦК назначил служебную проверку по факту задержания мужчины.

В сети Интернет обнародовано видео, на котором во Львове представители военкомата силой затаскивают в микроавтобус мужчину.

Задержанию мужчины пытаются помешать женщины, однако военкомы их оттолкнули. Также один из них хотел прекратить съемку видео прохожими.

Кроме того, на видео видно, как легковушка пыталась заблокировать микроавтобус военкомов. Однако им удалось ее отогнать и уехать.

Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на инцидент.

"Сетью Интернет распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и работниками ТЦК. Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия для установления сложившихся обстоятельств, выясняются обстоятельства данного случая и назначена служебная проверка", - говорится в сообщении.

В ТЦК заверили, что в кратчайшие сроки будут установлены все подробности конфликта и приняты необходимые решения.

Конфликт между военкомами и прохожим в Житомире - детали

На днях в Житомире на улице произошел конфликт между работниками военкомата и мужчиной. Видео инцидента появилось в соцсети.

На нем четверо представителей военкомата повалили мужчину на землю, тот сопротивлялся, а затем вырвался и избил работника ТЦК в ответ. Ему удалось сбежать. Сейчас его разыскивают. Причина конфликта неизвестна.

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