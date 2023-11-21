Все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе ряд документов и предоставлять их для проверки работникам ТЦК.

Во Львовской области военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки уполномочили проверять документы у всех военнообязанных мужчин. Соответствующий приказ 17 ноября выдала Львовская областная военная администрация.

В частности, этим документом все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет на территории Львовской области на время действия военного положения должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, военно-учетные документы (удостоверение о прописке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного) и предоставлять их по требованию для проверки уполномоченным лицам ТЦК.

Также соответствующим приказом сотрудников ТЦК уполномочили проверять наличие этих документов.

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В Верховной Раде готовится к регистрации законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы.

В частности, планируется сузить круг граждан, имеющих право на отсрочку из-за обязанностей по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или лицом, нуждающимся в постоянном уходе, до членов семьи первой степени родства. Это необходимо для обеспечения исключения возможности уклонения от призыва.

Также депутаты планируют изменить способ получения отсрочки от призыва для граждан, получающих предвысшее или высшее образование. Так, изменения предусматривают устранение возможности избегать призыва путем получения второго, третьего предвысшего или высшего образования.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, в соответствии с которым на войну предлагают мобилизовать служащих правоохранительных органов с опытом ношения огнестрельного оружия.

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