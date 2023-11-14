В областном военкомате говорят, что выясняют обстоятельства инцидента.

В Одессе на улице жестко задержали и затолкали в автомобиль мужчину. Видео инцидента опубликовали в сети.

Одесские Telegram-каналы сообщают, что задержание происходило на глазах у его жены и маленького ребенка. По их словам, мужчину избили и связали. На видео можно услышать, как женщина спрашивает: "Он заключенный? Он убил человека? За что вы его так связали?".

Вокруг автомобиля собрались женщины с детьми, также подошли прохожие. Позже на место происшетсвия прибыли полицейские. На другом видео можно увидеть, как люди в гражданском толкают мужчину в наручниках в противоположную сторону.

В Одесском областном военкомате сказали Украинской правде, что сейчас выясняют обстоятельства происшествия.

Задержания мужчин на улице: последние новости

Ранее сообщалось, что в Ужгороде ночью представители ТЦК увезли водителя автобуса, который привез на соревнования детскую команду.

Напомним, что в сети публиковали видео конфликта во Львове. На нем можно увидеть, как представители военкомата задерживают мужчину. Им безуспешно пытались помешать прохожие.

Также Telegram-каналы публиковали видео еще одного задержания мужчины на глазах у прохожих. Сообщалось, что ночью его отправили на медкомиссию, а уже на следующий день - на полигон в Ривненской области.

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