Парень почему-то решил, что игры с мертвым животным будут выглядеть весело.

На Ривненщине парень сбил лису на мотоцикле и поиздевался над ней на камеру. Парень танцевал с трупом, весело смеялся и пел песни. Рядом с ним находились люди, однако никто не остановил надругательство над мертвым животным.

Об этом сообщили в сообществе города Вараш в Instagram.

Парень на мотоцикле сбил лису. После этого он решил не убирать труп животного с дороги. Житель города Вараш взял мертвую лису и начал над ней глумиться. Парень танцевал с трупом под музыку, водил мертвое животное, будто куклу, и смеялся от того, что делает.

Жители Вараша просят пользователей сети распространить информацию о поступке парня, потому что это может помочь привлечь его к уголовной ответственности.

"На видео, бесчеловечное поведение ко всему живому, парню! Этот молодой человек, лишь недавно получивший наказание, в виде штрафа за езду на мотоцикле в заповеднике Белое озеро. А сейчас он жестоко обращается с животными. Чего ожидать дальше?",- написали авторы сообщения о жестоком инциденте.

Читайте такжеВ Симферополе у здания ФСБ РФ задержали 40 человек (видео)В комментариях люди пишут, что правоохранители должны обратить внимание на инцидент и привлечь парня к ответственности. Кроме этого, комментаторы надеются, что юноша больше не станет издеваться над животными и опомнится.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в центре Одессы трамвай сошел с рельсов и сбил человека.

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Автор: Полина Кузенко