Мужчина находился на тротуаре.

В центре Одессы трамвай сошел с рельсов и сбил человека.

Как сообщили журналистам в коммунальном предприятии "Одесгорэлестротранс", инцидент произошел поздно вечером 3 сентября на улице Старопортофранковской, на участке между улицами Большая Арнаутская и Тираспольская.

Отмечается, что трамвай, следовавший по маршруту №5, сошел с рельсов и сбил шедшего по тротуару 51-летнего мужчину.

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Как уточнили на предприятии, вагон "зацепил" пешехода тележкой. Сотрудники патрульной полиции услышали крики людей, подошли к месту ЧП и вызвали скорую помощь.

Из-за случившегося было приостановлено движение трамваев.

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Автор: Лариса Козовая