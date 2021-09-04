В центре Одессы трамвай сошел с рельсов и сбил человека.
Как сообщили журналистам в коммунальном предприятии "Одесгорэлестротранс", инцидент произошел поздно вечером 3 сентября на улице Старопортофранковской, на участке между улицами Большая Арнаутская и Тираспольская.
Отмечается, что трамвай, следовавший по маршруту №5, сошел с рельсов и сбил шедшего по тротуару 51-летнего мужчину.
Читайте такжеВ Харькове столкнулись трамваи: понадобилась "скорая" (фото, видео)
Как уточнили на предприятии, вагон "зацепил" пешехода тележкой. Сотрудники патрульной полиции услышали крики людей, подошли к месту ЧП и вызвали скорую помощь.
Из-за случившегося было приостановлено движение трамваев.
Вас также могут заинтересовать новости