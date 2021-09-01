Копатель оставил после себя все рабочие инструменты на месте преступления.

В Ривне в урочище "Сосенки" раскопали массовое захоронение евреев - жертв Холокоста.

Читайте такжеЗадержан злоумышленник, жестоко избивший хасида под Уманью (фото)Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная еврейская община Украины.

Так, 31 августа была обнаружена яма глубиной более 1,5 метра, видны многочисленные кости. "Копатель испугался и покинул место преступления, оставив после себя все рабочие инструменты", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно сообщалось, что в Ривне из еврейского кладбища сделали велопарк.

Автор: Григорий Бондарь