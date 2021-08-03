Злоумышленник посадил в чужой автомобиль двух маленьких дочерей и специально врезался в столб.

В селе Троянов Житомирской области полиция задержала подозреваемого в убийстве 49-летнего мужчины, который после совершения преступления угнал автомобиль у брата и с двумя дочками намерено устроил ДТП.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что совершив убийство, злоумышленник посадил в чужое авто двух маленьких дочерей и специально врезался в электроопору. Дети чудом остались невредимыми.

Виновник произошедшего не смог ничего толком объяснить, потому что был пьян. А вот одна из его дочерей рассказала, что перед тем как поехать, отец очень ругался с дедушкой, и тот после скандала остался во дворе.

"Говорит Лена, что дед спит на огороде. Думаю, забрать отца пойти. Я прихожу, а он уже неживой", – рассказал младший сын погибшего.

Читайте такжеПод Днепром группа неадекватов избила мужа с женой за просьбу не курить возле детей (видео)Сообщается, что спор у мужчин возник из-за автомобиля. Якобы старший брат завидовал младшему, а злость сорвал на отце.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц