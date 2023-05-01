Политик публично оправдывал создание и деятельность террористических организации "Л/ДНР".

Бывший народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин предстанет перед судом за государственную измену, ему грозит до 15 лет заключения. Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.

Отмечается, что СБУ совместно с Государственным бюро расследований собрала доказательную базу на бывшего народного депутата Верховной Рады Украины ІХ созыва Олега Волошина.

"В течение 2020-2021 годов он активно способствовал высшему военно-политическому руководству РФ в проведении масштабной подрывной деятельности против Украины", - отметили в Службе безопасности.

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Так, на основании собранных доказательств, в суд был направлен обвинительный акт по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 125 (нанесение умышленного легкого телесного повреждения).

По данным контрразведки СБУ, Волошин "целенаправленно пытался манипулировать общественным мнением украинских граждан в интересах страны-агрессора".

"Находясь в рядах запрещенной партии "ОПЗЖ", он публично распространял кремлевские нарративы относительно общественно-политической ситуации в нашем государстве. Также в своих многочисленных сообщениях в соцсетях и выступлениях в телеэфирах Волошин пытался дискредитировать Украину на международной арене", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, добавили в СБУ, политик "публично оправдывал создание и деятельность террористических организации "Л/ДНР".

Вместе с этим, был задокументирован также и факт причинения им умышленных телесных повреждений другому гражданину.

"Накануне полномасштабного вторжения фигурант сбежал из Украины в РФ, где сейчас скрывается от правосудия", - отметили в Службе.

Так, в связи с этим, прокуроры будут ходатайствовать о специальном судебном разбирательстве для привлечения Волошина к ответственности за преступления против Украины. Ему грозит до 15 лет заключения.

Лишение Волошина мандата - детали

22 февраля в Верховную Раду Украины поступило заявление о сложении депутатских полномочий от Волошина, избранного в парламент от ныне запрещенной партии "ОПЗЖ" и подозреваемого в государственной измене.

24 февраля ВР приняла решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий.