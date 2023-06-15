Правоохранители считают, что бывшая нардеп пропала в конце февраля текущего года.

Экс-нардепа, члена фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталию Королевскую начали разыскивать.

Королевскую объявило в розыск Национальное антикоррупционное бюро Украины, идет речь на сайте Министерства внутренних дел. В МВД отметили, что бывшую народную избранницу разыскивают из-за обвинений в декларировании недостоверной информации (ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители добавили, что датой исчезновения королевской считают 22 февраля 2023 года.

Интересные новости о Наталье Королевской - сегодня это стоит знать

В конце января СМИ писали, что Наталия Королевская и ее муж Юрий Солод, который также был нардепом, выехали в Объединенные Арабские Эмираты. По сведениям журналистов, семья купила в городе Дубай недвижимости на 10 миллионов долларов. Также сообщалось, что Королевская и Солод стали резидентами ОАЭ.

Уже в то время супруги написали заявления о сложении полномочий нардепов. 17 февраля НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Королевской о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год. Позже Солода и Ковалевскую лишили мандатов.

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