Также их планируют лишить мандатов народных депутатов.

Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина лишили украинского гражданства. Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник.

Также их планируют лишить мандатов народных депутатов.

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Подозрение Медведчуку и его обмен – что известно

Куму Путина объявили о подозрении в госизмене и нарушении законов и обычаев войны в мае 2021 года. В тот же месяц его отправили под домашний арест.

Медведчук фигурировал и в "угольном деле", в частности, получил новое подозрение по статье о пособничестве терроризма.

Уже после начала полномасштабного вторжения России СБУ задержала Медведчука, пытавшегося сбежать из страны. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

21 сентября стало известно об обмене Медведчука на защитников Мариуполя.

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