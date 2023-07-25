Во время полномасштабного вторжения РФ он находился на временно оккупированной территории Запорожской области и добровольно начал сотрудничать с россиянами.

Суд арестовал подозреваемого в государственной измене народного депутата от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Александра Пономарева без права залога. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

"По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора Печерский районный суд избрал народному депутату VII, VIII, IX созывов от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога", – говорится в сообщении.

В ОГП напомнили, что ранее генеральный прокурор подписал ему сообщение о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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Дело Пономарева

24 июля правоохранители сообщили, что разоблачили действующего народного депутата от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" на сотрудничестве с Россией. Источники УНИАН в правоохранительных органах отметили, что речь идет об Александре Пономареве. Во время полномасштабного вторжения РФ он находился на временно оккупированной территории Запорожской области и добровольно начал сотрудничать с россиянами.

В частности, нардеп перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных "филиалах" банковских учреждений РФ, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам.

Пономареву вручили подозрение в государственной измене. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. 24 июля Печерский суд начал избирать ему меру пресечения, однако взял перерыв.

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