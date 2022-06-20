Суд запретил деятельность в Украине политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Как сообщает Восьмой апелляционный административный суд, сегодня коллегия судей завершила рассмотрение админдела о запрете этой политсилы.
"Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции: запрещена деятельность политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных отделений и других структурных образований передано в собственность государства", - говорится в сообщении.
Рассмотрение дела по ОПЗЖ совокупно длилось 5-6 часов - самое длинное из всех остальных дел по запрету партий.
Как сообщал УНИАН, в Украине за решение суда запрещена деятельность 9 пророссийских партий. Среди них – "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Государство", "Наши", "Блок Владимира Сальдо", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Левая оппозиция".
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