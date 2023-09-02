Парочка познакомилась на сайте знакомств, но девушка соглашалась на встречу только за деньги.

Замужняя украинка обманула влюбленного мужчину на 85 тысяч гривень. Именно такую сумму он перечислил за свидание, которое так и не произошло.

Как сообщили в полиции Тернопольской области, в Чертковский райотдел обратился возмущенный мужчина. Он сообщил, что заплатил за свидание с девушкой с сайта знакомств, но та его проигнорировала.

Аферистка обещала ему сходить на свидание, но не бесплатно. Житель Львовской области перечислил незнакомке 85 тысяч гривень.

Видео дня

Выяснилось, что 19-летняя девушка обманула мужчину. Она общалась с ним под вымышленным именем, а в аккаунте опубликовала чужие фотографии. Кроме того, девушка не рассказала своему ухажеру, что уже замужем.

Сейчас полиция открыла производство по 1 статье 190 УК - мошенничество. Следствие продолжается.

Мошенничество в Украине

Ранее на Киевщине правоохранители схватили мошенницу, которая выманивала деньги у родственников пленных, обещая посодействовать в освобождении людей из России.

Жительница Киевской области, 1988 года рождения, рассказывала знакомым о том, что якобы занимается обменом военнопленных. Когда к ней обратилась женщина, чьи родные как раз находятся в плену, злоумышленница вызвалась "помочь", но востребовала за свои "услуги" почти 150 тысяч гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: