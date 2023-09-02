Замужняя украинка обманула влюбленного мужчину на 85 тысяч гривень. Именно такую сумму он перечислил за свидание, которое так и не произошло.
Как сообщили в полиции Тернопольской области, в Чертковский райотдел обратился возмущенный мужчина. Он сообщил, что заплатил за свидание с девушкой с сайта знакомств, но та его проигнорировала.
Аферистка обещала ему сходить на свидание, но не бесплатно. Житель Львовской области перечислил незнакомке 85 тысяч гривень.
Выяснилось, что 19-летняя девушка обманула мужчину. Она общалась с ним под вымышленным именем, а в аккаунте опубликовала чужие фотографии. Кроме того, девушка не рассказала своему ухажеру, что уже замужем.
Сейчас полиция открыла производство по 1 статье 190 УК - мошенничество. Следствие продолжается.
Мошенничество в Украине
Ранее на Киевщине правоохранители схватили мошенницу, которая выманивала деньги у родственников пленных, обещая посодействовать в освобождении людей из России.
Жительница Киевской области, 1988 года рождения, рассказывала знакомым о том, что якобы занимается обменом военнопленных. Когда к ней обратилась женщина, чьи родные как раз находятся в плену, злоумышленница вызвалась "помочь", но востребовала за свои "услуги" почти 150 тысяч гривень.