Рассказываем, что такое кармическая связь между людьми и как безошибочно ее определить.

Астрологи и эзотерики говорят, что кармическими называют отношения душ, которые уже были знакомы в прошлой жизни. Такая любовная связь почти всегда бывает сложной - "не любит и не отпускает". УНИАН выяснил, как понять, что у вас с человеком кармическая связь, и что с этим делать.

Что значит кармическая любовь - объяснение эзотериков

Специалисты в области тонких материй утверждают, что все души проходят кармический путь - своеобразные испытания, необходимые, чтобы "развязать кармические узлы" - искупить свои грехи. Они приобретаются, пока душа находится в теле человека и совершает те или иные плохие поступки.

Это касается не только обычных мирских дел, но и любовных отношений - если в прошлой жизни ваша душа натворила бед, то образуется кармическая связь между мужчиной и женщиной - признаки ее весьма очевидны. Могут ли кармические отношения перерасти в любовь зависит от того, как будут себя вести люди, и получится ли у них решить прежние проблемы.

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Явная кармическая связь - как определить без ошибок

Существуют несколько явных маркеров, как можно понять, что перед вами кармический человек - признаки такие очевидные, что не заметить их нельзя.

Кажется, что давно знакомы

В кармических отношениях у вас будет постоянное чувство, будто вы "знакомы сто лет", даже если встретились недавно. Идеальное взаимопонимание, тонна общих тем, угадывание привычек и вкусов - всё это говорит о том, что вы действительно уже были знакомы, но в прошлой жизни.

В отношениях нет логики

Если вам кажется, что объективно эта любовь вам не нужна, здравый смысл подсказывает расстаться, все друзья и знакомые говорят то же самое, а вы не можете - значит, вас тянет к человеку необъяснимо. Это знак кармических отношений - связь на тонком плане сильнее, чем может ее понять мозг человека.

Роман быстро развивается

Бурная страсть, неконтролируемое влечение, невозможность жить без человека - это одна сторона медали. Вторая - вы быстро начинаете жить вместе, можете пожениться буквально через месяц, в общем, привычные "следующие шаги" делаете активнее, чем ваши знакомые. Это значит, что Вселенная намекает - нет времени на болтовню, пора решить все эти условности и переходить к важным задачам.

Бесконечная "черная полоса"

Именно в кармических отношениях чаще всего случается так, что один из партнеров "тянет" другого на себе. Ваш любимый человек может потерять работу, стать наркоманом или алкоголиком, серьезно заболеть. Тогда вы обязаны будете бросить все и посвятить свою жизнь заботе о человеке, таким образом искупая грех из прошлого.

Постоянные ссоры и конфликты

Люди, которые были связаны между собой в других воплощениях, скорее всего, в этой жизни будут постоянно ругаться. Недопонимания, ссоры до драк, измены, даже расставания - всё это происходит из-за того, что истинное благо обретается только через боль, а просто так в жизни ничего не дается.

Тотальная зависимость

Кармические пары даже после расставания не могут забыть друг о друге - продолжают общаться или видеться. Каждый из них объяснить это не может, но тянется к партнеру с невиданной силой. Если так происходит у вас, это может значить только одно - вам нужно проработать свой урок, и пока вы это не сделаете, жизнь не позволит вам попрощаться с любимым.

Повторения сценария родителей

Очень часто бывает так, что в детстве вы решаете, что в вашей семье все было ужасно, а вы таких ошибок не повторите. На деле получается иначе - кармический "хвост" заставляет выбирать партнера, похожего на вашего родителя, вы сами меняетесь под его влиянием, в итоге отношения точь в точь, как у папы с мамой. В таком случае эзотерики говорят, что это карма не только ваша, но и родовая - нужно исправить ошибки других поколений.

Если вы поняли, что ваш союз возник не просто так, стоит и осознать, сколько по времени длятся кармические отношения. Это зависит от скорости решения проблем из прошлой жизни, а варианта всего два - или вы пройдете урок и расстанетесь со спокойной душой, или будете страдать всю жизнь. В очень редких случаях кармические отношения приводят к полноценной семье.

Могут ли кармические отношения быть счастливыми тоже зависит от типа греха и от первоначальных задач - если в вашей карме заложено искупить вину и дальше жить в любви и согласии, то так и случится, если нет - придется попрощаться.

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