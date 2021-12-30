Девушка получила ожоги лица, шеи и обеих кистей.

Жителя Черновцов приговорили к 11 годам лишения свободы за покушение на жизнь жены и троих детей в январе 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры.

"Прокурор доказал, что гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался лишить жизни свою жену и троих детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером 7 января между супругами возник спор. За мать вступилась дочь.

"На замечания мужчина не реагировал, вел себя агрессивно. Взял бутылку с бензином, облил им комнату и дочь. Жидкость попала на горячую печь, огонь мгновенно перекинулся на 16-летнюю девушку. Оставив в доме жену и троих детей, мужчина скрылся с места преступления", - добавили в прокуратуре.

Девушка получила ожоги лица, шеи и обеих кистей.

По информации ведомства, мужчина своей вины не признал, однако прокурор предоставил достаточно доказательств его причастности к совершению преступления.

40-летний житель Черновцов осужден за покушение на убийство и умышленное уничтожение имущества (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 194 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Хмельницкой области к 8,5 годам заключения был приговорен мужчина, который развращал дочь и облил ее кислотой. Правоохранители установили, что отец 4 года издевался над собственной дочерью.

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