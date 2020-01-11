В Черновцах пьяный мужчина пытался сжечь женщину с тремя детьми

Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

В Черновцах полиция задержала мужчину, который пытался поджечь свою семью.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Правоохранители установили, что в частном доме между 38-летним мужчиной и его 43-летней сожительницей возникла ссора. 16-летняя дочь пыталась угомонить пьяного отца, но тот вел себя агрессивно.

Читайте такжеУбийство младенца в Днепре: полиция разыскивает мать мальчика, тело которого нашли на помойке

«Взяв из подсобного помещения бутылку с бензином, облил им комнату и дочь. Жидкость попала на горячую печь и загорелась. Огонь мгновенно перекинулся на 16-летнюю девушку. Оставив в доме жену и троих детей, мужчина скрылся с места преступления», - говорится в сообщении.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), частью 2 статьи 15 (Покушение на преступление) и пункту 1 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству следователя Шевченковский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят суток без альтернативы внесения залога.

Сейчас назначен ряд криминалистических экспертиз. Продолжается досудебное расследование.