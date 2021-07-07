По прогнозам врачей, через полгода пальцы руки патрульного снова будут работать, если не будет осложнений.

Патрульного, которого ранил "голосеевский стрелок", оперируют в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в Facebook.

Он обнародовал фото, на котором раненому патрульному полиции оказывают первую медицинскую помощь.

"Сегодня он выполнял свои служебные обязанности и получил огнестрельное ранение от так называемого "голосеевского стрелка". Это был выстрел картечью из охотничьего ружья через дверь. Сейчас врачи больницы имени Шалимова с их золотыми руками собирают кости кисти Сергея до кучи. Они говорят, что если не будет осложнений и нагноений, то есть шанс, что через полгода пальцы снова будут работать. Надеемся, что все будет хорошо, хотя, конечно, рука Сергея уже никогда не будет такой, как раньше", - отметил Геращенко.

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По информации замминистра, патрульный служит в полиции два года.

"Независимо от того, чем закончится лечение руки Сергея, он останется работать в рядах Национальной полиции, даже если не сможет по состоянию здоровья быть патрульным", - добавил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве состоялась спецоперация по задержанию вооруженного гражданина, который ранил полицейского гражданское лицо.

По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов о конфликте в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Правоохранитель получил огнестрельное ранение руки, а другой мужчина – ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в квартире. Мужчина также пытался поджечь квартиру, в которой находился. Позже его задержали.

Врач 17 больнице Киева сообщил, что мужчина, который пострадал в результате стрельбы в стабильном состоянии и в сознании. У 30-летнего мужчины множественные ранения дробью – лицо, грудь, живот и конечности. Он находится в отделении политравмы.

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Автор: Инна Андалицкая