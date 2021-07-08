Cотрудник охранного холдинга получил выстрел дробью в плечо.

В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева, которая произошла в среду, 7 июля, пострадал сотрудник охранного холдинга "Шериф".

Об этом "Стране" рассказал основатель холдинга Дмитрий Стрижов.

По его словам, на пульт их компании поступил вызов одного из клиентов, а когда сотрудники охранного холдинга прибыли, оказалось, что у заказчика услуги есть решение суда, по которому он хочет попасть в свою квартиру.

"И хочет вскрыть замки. Для этого пригласил сотрудников Нацполиции, подстраховался на всякий случай, если будут какие-то агрессивные действия по отношению к нему, чтобы его тоже охраняли. Когда Нацполиция вместе с человеком, который должен был вскрыть замки, начали пытаться делать эту процедуру - человек внутри квартиры выкрутил дверной глазок и начал задувать из газового баллончика всех присутствующих", - заявил Стрижов.

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Также он сообщил, что их сотрудник получил дробью в плечо.

"После этого полицейские приложили к дверному глазку пластину, попросили дубинку у нашего сотрудника, чтобы не держать рукой пластину. С квартиры прозвучал выстрел. В результате которого, три человека получили ранение: полицейский, клиент, который пользовался услугами личной охраны, получил травму лица и боец группы реагирования получил дробью в плече. Первая медицинская помощь предоставлена и зафиксирована. Задеты мягкие ткани, жизненно важные органы не задеты. Жить будет", - добавил бизнесмен.

Стрельба в Киеве 7 июля: подробности

Утром 7 июля в Киеве провели спецоперацию по задержанию вооруженного мужчины, который ранил двух человек, в том числе полицейского.

По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов о конфликте в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Правоохранитель получил огнестрельное ранение руки, а другой мужчина – ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в квартире и поджег ее.

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Автор: Денис Прядко