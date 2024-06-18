Сейчас продолжаются мероприятия по задержанию нападавшего.

В Шевченковском районе Киева произошла стрельба, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в полицию обратились граждане, которые услышали выстрелы на улице В. Ярмолы. Когда правоохранители выехали на вызов, то выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Женщина, которая находилась в авто, ранений не получила.

"На месте происшествия работают все службы, решается вопрос предоставления правовой квалификации, принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего", - сообщили в Нацполиции. Видео дня

Впоследствии стало известно, что в результате стрельбы пострадал казахский журналист оппозиционного интернет-медиа "Басе" Айдос Садыков. О нападении на него сообщила Наталья Садыкова на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Киеве, возле собственного дома, произошло покушение на Айдоса Садыкова", - написала Наталья.

Впоследствии Офис генерального прокурора сообщил о начале досудебного расследования за покушение на умышленное убийство гражданина Казахстана. Там также добавили, что сейчас правоохранители принимают меры по установлению личности нападавшего.

"По предварительной информации, неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где находился потерпевший и его жена, произвел выстрел в мужчину, после чего скрылся. Покушение произошло в Шевченковском районе столицы недалеко от дома, где живут супруги. Потерпевший вместе с женой, тоже журналисткой, живут в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев. Мужчина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Чем известен Айдос Садыков

Айдос Садыков регулярно критикует власти Казахстана на своем канале в YouTube. В частности, в 2022 году он выступал с поддержкой протестов в стране, заявив, что Казахстан не отдаляется от России.

Тогда, напомним, для их подавления вводили войска Организации договора о коллективной безопасности. В частности, это сделала и Россия. В 2023 году журналиста объявили в розыск в Казахстане за "разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной вражды".

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