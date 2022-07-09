Казахстан помогает РФ обходить санкций, отметил казахстанский оппозиционер Айдос Садыков

Казахстан продолжает активно помогать России в обходе санкций, несмотря на все последние заявления президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Об этом рассказал казахстанский оппозиционер, журналист Айдос Садыков в эфире Радио НВ.

"Казахстан продолжает активно помогать России в обходе санкций. И что вот эти моменты по поводу его высказываний на форуме в Петербурге, или нынешние высказывания по поводу того, что необходимо искать другие пути в обход России для экспорта нефти", – отметил он.

"Это все-таки пока слова, мы же не видим никаких реальных дел. На сегодняшний день мы не видим ни одного реального факта того, что Токаев реально отходит от России – ни одного факта нет", – добавил Садыков.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил национальной нефтегазовой компании наладить продажи нефти в обход России.

А до этого Токаев в рамках визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) заявил о невозможности признания так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

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