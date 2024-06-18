Десятки военных КНДР пересекли границу с Южной Кореей: произошла стрельба

Южнокорейская сторона открыла предупредительный огонь.

Десятки военных КНДР ненадолго перешли на территорию Южной Кореи. Были произведены предупредительные выстрелы.

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, около 20-30 северокорейских солдат, работающих в демилитаризованной зоне, во вторник, 18 июня, ненадолго перешли на территорию Южной Кореи. Военные вернулись на свою сторону после предупредительных выстрелов со стороны Южной Кореи.

Как пишет издание, подобный инцидент произошел 9 июня. Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы, что заставило северокорейских солдат вернуться на свою сторону границы. После инцидента не наблюдалось никакой необычной активности. Представитель Объединенного комитета заявил, что инцидент, похоже, был случайным.

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Инцидент произошел на фоне развертывания сотни военных Северной Кореи в прифронтовых районах для проведения ряда мероприятий, в частности минирований и строительства дорог военного значения.

Южная Корея и КНДР - последние новости

Ранее министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик заявил, что Северная Корея могла передать России почти 5 млн артиллерийских снарядов, однако Путину этого недостаточно, поэтому он уже скоро планирует посетить страну, чтобы договориться о следующих поставках.

"Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Северной Кореей в сфере безопасности, особенно в сфере военных поставок, таких как артиллерийские снаряды, которые необходимы для того, чтобы воспользоваться шансом на победу", - отметил Шин Вонсик.

Также сообщалось, что Пхеньян запустил сотни воздушных шаров, наполненных различными отходами, в частности фекалиями, на территорию Южной Кореи. Южнокорейские власти сообщили, что воздушные шары наполнены мусором и "нечистотами" и это стало реакцией в ответ на воздушные шары с листовками, которые ранее были запущены с территории Республики Корея в сторону КНДР.

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