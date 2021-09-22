В кофейне, где произошла стрельба, Козлов часто встречался со своими партнерами.

Вероятный убийца черкасского бизнесмена, и в некоторых кругах – криминального авторитета, Михаила Козлова попал на камеры кофейни, где произошло преступление.

Видео УНИАН предоставили источники в правоохранительных органах.

Как свидетельствуют снятые камерой видеонаблюдения кадры, злоумышленник в черной одежде и балаклаве резко выбежал на улицу, где расположена кофейня, с оружием в руках.

Злоумышленник пригрозил компании мужчин, находившихся рядом с заведением, – и те расступились, подняв руки вверх. После чего преступник ворвался внутрь помещения, а через считанные минуты из него выбежал и скрылся с места происшествия в том же направлении, откуда прибыл.

Стрельба в Черкассах: что известно

В среду, 22 сентября, в Черкассах произошла стрельба в одном из общественных заведений, в результате которой смертельно ранили одного из мужчин.

Злоумышленники скрылись с места происшествия на легковушке, транспорт нашли сожженным на выезде из города.

Правоохранители объявили план по перехвату злоумышленников. По словам свидетелей, нападавших было по меньшей мере трое. Все были одеты в одежду темного цвета и с надписями "СБУ".

По данным СМИ, убитым оказался местный "криминальный авторитет" Михаил Козлов. Мужчину неоднократно судили за тяжкие преступления, в том числе вымогательство.

Известно, что в кофейне, где произошла стрельба, Козлов часто встречался со своими партнерами.

Автор: Яна Ставская