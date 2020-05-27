Стрельба в центре Киева - подозреваемых задержали в Одессе

Пострадавшим в результате стрельбы, произошедшей вчера в Киеве, оказался гражданин Черногории, который находится в международном розыске и является организатором картеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.

В Одессе задержана группа иностранных граждан, устроивших стрельбу в Киеве с целью убийства гражданина Черногории, который оказался лидером международного наркокартеля.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Вчера, 26 мая, в Печерском районе Киева неизвестные осуществили несколько выстрелов в мужчину. Пострадавший с огнестрельными ранениями доставлен в больницу. После установления личности потерпевшего сразу стали понятны мотивы совершения этого преступления. Пострадавшим оказался гражданин Черногории, который находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран", - сообщили в полиции.

Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможный передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик.

Лицами, которые причастны к покушению, оказались граждане Черногории, Македонии и Сербии, один из них находится в международном розыске за заказное убийство.

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По данным полиции, в начале мая они прибыли в Украину, заранее приобрели транспорт, огнестрельное автоматическое оружие и организовали слежку за будущей жертвой и её семьей. Определившись с датой убийства, фигуранты ждали потерпевшего у его дома. Осуществив пять выстрелов в жертву, двое злоумышленников сели в автомобиль и покинули место преступления. Через несколько метров они бросили и подожгли машину, чтобы уничтожить доказательства. Проанализировав видео с камер наблюдения, полицейские установили, что «стрелков» ждали их сообщники.

«Полицейские установили маршрут и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу Украины с Молдовой покинуть территорию страны в обход таможенного контроля. Понимая, что злоумышленники вооружены, к полицейской операции по задержанию киллеров привлекли спецназовцев КОВД. Утром при въезде в Одессу сотрудники ДСР, уголовного розыска, Главного следственного управления, полиции Одесской и КОВД задержали четырех человек. При этом злоумышленники оказали сопротивление и пытались скрыться», - сообщили в полиции.

Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Уголовное производство расследуется по ч.2 ст.15, ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Согласно информации пресс-службы столичной полиции, 26 мая около 18 часов в Печерском районе Киева на улице Драгомирова неизвестный стрелял в мужчину, его госпитализировали.

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