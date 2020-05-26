В Киеве произошла стрельба, есть пострадавший

На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Печерском районе Киева неизвестный стрелял в мужчину, пострадавшего госпитализировали.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня в 18:20 в столичную полицию по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на ул. Драгомирова неизвестный стрелял в мужчину.

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"По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные (розыскные) действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. 37-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу", - рассказали в полиции.

Сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции.

После проведения всех необходимых первоочередных следственных действий этому происшествию будет дана правовая квалификация.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Киева сообщила о подозрении группе парней, в том числе двум несовершеннолетним подросткам, за избиение пассажира столичного метро.

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