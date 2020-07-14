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В Бердянске пьяный мужчина открыл огонь по детям из окна

09:01, 14 июля 2020
Происшествия
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По факту происшествия ведётся разбирательство / фото pro.berdiansk.biz

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Инцидент произошёл в понедельник, 13 июля, вечером во дворе дома по улице Волонтёров, 67. Очевидцы обратились в полицию, и правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе.

По факту происшествия ведётся разбирательство.

фото pro.berdiansk.biz

Как сообщал УНИАН, в Дрогобыче полицейские задержали злоумышленника, который стрелял посреди улицы.

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