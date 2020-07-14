В Бердянске пьяный мужчина открыл огонь по детям из окна
09:01, 14 июля 2020Происшествия
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Инцидент произошёл в понедельник, 13 июля, вечером во дворе дома по улице Волонтёров, 67.
По факту происшествия ведётся разбирательство / фото pro.berdiansk.biz
В спальном районе Бердянска мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры по детям, которые играли во дворе.
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Инцидент произошёл в понедельник, 13 июля, вечером во дворе дома по улице Волонтёров, 67. Очевидцы обратились в полицию, и правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе.
По факту происшествия ведётся разбирательство.
фото pro.berdiansk.biz
Как сообщал УНИАН, в Дрогобыче полицейские задержали злоумышленника, который стрелял посреди улицы.
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