В Бердянске пьяный мужчина открыл огонь по детям из окна

Инцидент произошёл в понедельник, 13 июля, вечером во дворе дома по улице Волонтёров, 67.

В спальном районе Бердянска мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры по детям, которые играли во дворе.

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Инцидент произошёл в понедельник, 13 июля, вечером во дворе дома по улице Волонтёров, 67. Очевидцы обратились в полицию, и правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе.

По факту происшествия ведётся разбирательство.

Как сообщал УНИАН, в Дрогобыче полицейские задержали злоумышленника, который стрелял посреди улицы.

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