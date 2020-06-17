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На Львовщине мужчина посреди улицы стрелял из автомата

13:49, 17 июня 2020
Происшествия
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Правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, следователи открыли уголовное производство / фото Нацполиция

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

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Инцидент произошел во вторник, 16 июня, около 13:00. В полицию поступило сообщение, что посреди проезжей части дороги на улице Грушевского в райцентре неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов из оружия, похожего на автомат.

На месте происшествия полицейские задержали 48-летнего местного жителя, который имел с собой оружие, похожее на карабин «Сайга». Также предварительно установлено, что задержанный стрелял в воздух.

фото Нацполиция

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Оружие правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование. Досудебное расследование продолжается.

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