На Львовщине мужчина посреди улицы стрелял из автомата

За содеянное жителю райцентра грозит наказание – до семи лет лишения свободы.

В Дрогобыче полицейские задержали злоумышленника, который стрелял посреди улицы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

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Инцидент произошел во вторник, 16 июня, около 13:00. В полицию поступило сообщение, что посреди проезжей части дороги на улице Грушевского в райцентре неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов из оружия, похожего на автомат.

На месте происшествия полицейские задержали 48-летнего местного жителя, который имел с собой оружие, похожее на карабин «Сайга». Также предварительно установлено, что задержанный стрелял в воздух.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Оружие правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Одессе задержана группа иностранных граждан, которые устроили стрельбу в Киеве с целью убийства гражданина Черногории, который оказался лидером международного наркокартеля.

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