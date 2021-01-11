Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу возле магазина в городе Белая Церковь Киевской области.
Об этом сообщает областная патрульная полиция в Facebook.
«Вчера около 23 часов экипаж патрульных полицейских получил сообщение о стрельбе возле магазина на улице Первая Песчаная, в городе Белая Церковь. Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина осуществил несколько выстрелов из предмета, похожего на оружие. Прибыв на место происшествия, инспектора выявили человека, который сидел у дверей магазина и снаряжал магазин пистолета патронами», - говорится в сообщении.
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Мужчину задержали, им оказался 35-летний местный житель.
Для установления всех обстоятельств этого происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
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